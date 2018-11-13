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Dyson может выпустить носимый очиститель воздуха с наушниками

Dyson может выпустить носимый очиститель воздуха с наушниками

Известный производитель пылесосов намерен выпустить нетипичную модель устройства

Британский производитель пылесосов Dyson рассматривает возможность выпустить необычный гаджет, который представляет собой носимый очиститель воздуха и в то же время может выступать в роли наушников. Об этом свидетельствует патентная заявка, которую компания подала в Британское ведомство интеллектуальной собственности.

Носимые очистители воздуха массово распространены в Китае и в некоторых других азиатских странах, где загрязнение воздуха является одной из главных проблем.

В этом году больше всего очистителей было продано в Шанхае - городе, который часто накрывает густой смог.

Реализация очистителей воздуха в странах Азии позволила Dyson увеличить свои доходы на 40% в 2017 году. Выручка компании составила $4,6 млрд, и три четверти этой суммы - это операции на азиатском рынке.

Источник: itc.ua

 

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