Dyson может выпустить носимый очиститель воздуха с наушниками
Известный производитель пылесосов намерен выпустить нетипичную модель устройства
Британский производитель пылесосов Dyson рассматривает возможность выпустить необычный гаджет, который представляет собой носимый очиститель воздуха и в то же время может выступать в роли наушников. Об этом свидетельствует патентная заявка, которую компания подала в Британское ведомство интеллектуальной собственности.
Носимые очистители воздуха массово распространены в Китае и в некоторых других азиатских странах, где загрязнение воздуха является одной из главных проблем.
В этом году больше всего очистителей было продано в Шанхае - городе, который часто накрывает густой смог.
Реализация очистителей воздуха в странах Азии позволила Dyson увеличить свои доходы на 40% в 2017 году. Выручка компании составила $4,6 млрд, и три четверти этой суммы - это операции на азиатском рынке.
Источник: itc.ua