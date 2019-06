EdCamp діє: у 25 українських школах апробують новітню програму з формування навичок ХХІ століття

У 25 школах по всій Україні запровадять пілотний проект SEE Learning — програму соціального, емоційного та етичного навчання. Її розробили для 12-річної школи міжнародна команда вчених на базі Університету Еморі (США) за підтримки Лауреата Нобелівської премії миру Далай-лами XIV. Підґрунтя нового методу — розвиток “soft skills” — “м’яких навичок” на кшталт уміння утримувати увагу, системно, креативно й критично мислити, співчувати, працювати в команді. Серед інших інновацій програми — виховання стійкості до негараздів та робота з психологічними травмами, що актуально для країни в стані війни. Презентація проекту та набір шкіл-учасниць стартує 7-9 липня на V Національній (не)конференції EdCamp Ukraine, на яку вже традиційно з’їдуться близько тисячі освітян з усієї України і ще 20 країн світу. Цьогорічне гасло національної події EdCamp Ukraine – “Хороша людина. Зрощуємо в Україні”. Перед стартом програми SEE Learning в Україні Далай-лама XIV звернеться до української педагогічної спільноти — відео покажуть учасникам та учасницям (не)конференції.

Social, Emotional and Ethical Learning вважається результатом розвитку ідей соціально-емоційного навчання (Social and Emotional Learning), яке розробив відомий американський психолог, письменник і науковий журналіст The New York Times Деніел Гоулман. Розробкою SEL займались у Єльському університеті (Нью-Гейвен, Коннектикут, США) та Іллінойському університеті у Чикаго (Іллінойс, США). Результати 18 років впровадження цього методу такі: серед 270 000 школярів академічна успішність покращилась на 11%, бійки та цькування стали рідшими на 10%. SEE Learning розробляли науковці Університету Еморі з консультаціями від Гоулмана, і сам учений бачить в цьому поступ його ідей: “Я б назвав SEE Learning "SEL 2.0", показуючи шлях до майбутнього напрямку цього критично важливого навчального підходу”, — говорить американець.

Автори SEE Learning пропонують у своїй програмі п’ять інновацій: виховання в дитині співчуття, інших загальнолюдських цінностей та загалом “емоційного інтелекту”; методи тренування уваги; впровадження “системного мислення” на всіх рівнях освіти; особливий підхід із урахуванням травм і розвиток стійкості; конструктивістська педагогіка, сфокусована на учнівстві.

Програму презентували лише 4 квітня цього року на міжнародному форумі у Делі. Але її вже з 2017 року використовують понад 500 учителів і вчительок у США, країнах Європи та в Індії. В Україні SEE Learning зараз випробовують у двох приватних школах: Ліко-школа і DEC School у Києві, але вже сьогодні зацікавлених програмою закладів освіти більше. “Уже зараз у нас 100 охочих серед учительства з різних регіонів, — розповідає радник міністерки освіти та науки України, засновник і натхненник руху EdCamp Ukraine Олександр Елькін. — Але ж ми ще навіть не оголосили про набір шкіл для “пілоту”.

Які школи увійдуть до 25 закладів проекту, вирішать у рамках конкурсного відбору після Національної (не)конференції EdCamp Ukraine 2019 у Харкові. Але принцип такий: один регіон — одна школа. Згодом ці школи стануть фундаментом для подальшого впровадження SEE Learning. У навчанні педагогів формуванню в дітей навичок ХХІ століття, що є основою програми, зацікавлені і в МОН. Завдяки гнучкості програми її можна використовувати як окремий предмет, так в процесі інших уроків чи на позакласних заняттях, тобто застосування програми жодним чином не порушить навчальний процес, навпаки — надасть учням і ученицям нових навичок та сприятиме покращенню навчальних досягнень і загалом обстановки у школі, упевнені в EdCamp Ukraine. Також планується доповнити навчальні матеріали кращими українськими здобутками в темі.

“Це 20-40-хвилинні заняття, поділені на сім розділів. Для кожної вікової групи уже створено понад 40 уроків, яких вистачить на рік-два роботи. Вони містять чіткі методичні інструкції та прості, іноді ігрові, завдання для класу, на підготовку до яких педагогу потрібно менше як півгодини — розповідає Олександр Елькін. — Наша мета — перекласти ці матеріали українською. Проте, вже на (не)конференції у липні ми отримаємо заявки для участі в проекті від учительства. У серпні завершиться відбір, а восени почнеться навчання педагогів”. На (не)конференції методику продемонструють на відкритих уроках з учнівством 8 класу — цей традиційний для (не)конференції EdCamp Ukraine формат дозволяє отримати зворотний зв’язок від дітей, почути їх враження та думки.

“Що це дасть дітям? Навички та якості, необхідні у XXI столітті, — стверджує радник міністерки освіти та науки України. — Менше егоїзму та більше відповідальності для майбутнього покоління, уміння працювати в команді, розуміти інших людей та самих себе. Тобто це виховання хорошої людини. Саме цьому присвячена й цьогорічна національна (не)конференція”.

Перед стартом програми до українських першопроходців SEE Learning звернувся Далай Лама XIV: “Я дуже вражений і зворушений, і дуже ціную, що в Україні є такі люди в освіті, які думають реалістично, — зізнається лауреат Нобелівської премії миру. — Багато проблем, на мою думку, виникають через неправильне сприйняття, хибні погляди, недостатнє знання реальності. Освіта, справжня реалістична освіта дуже допомагає розвинути більш реалістичний підхід. Але, що має бути невід’ємним аспектом освіти: як давати раду зі своїми емоціями, як розвинути внутрішній спокій”. Повністю його звернення покажуть на національній (не)конференції.

Сайт програми SEE Learning: https://seelearning.emory.edu/

Веб-сторінка (не)конференції для шкільних педагогів EdCamp Ukraine 2019

http://bit.ly/edcampukraine2019

EdCamp Ukraine 2019 відбудеться завдяки підтримці таких організацій:

Міністерство освіти і науки України

Міжнародна маркетингова кампанія українського уряду «Ukraine NOW»

Відділ преси, освіти і культури Посольства США в Україні

Посольство Швеції в Україні

Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні

Громадянська служба миру GIZ

Проект USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія»

Представництво в Україні Фонду імені Гайнріха Бьолля

Кока-Кола Беверіджиз Лімітед Україна

Microsoft в Україні

The Lego Foundation

Проект формування академічної доброчесності в школі – SAISS

Туристичний оператор «Сант Валентин»

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»

Видавництво «РАНОК»

Компанія «EdPro»

Видавнича група «Шкільний світ»

Центр сімейної медицини «YourFamily»

Ювелірний дім “Zarina”

Музичний гурт «Антитіла»

Журнал «ФОКУС» і ще понад 70 партнерських організацій.



Довідка

Ініціатива EdCamp народилася в 2010 році в США. Американські вчителі і вчительки вирішили створити альтернативний державному спосіб підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів. З тих пір рух EdCamp поширився у 44 країнах, однією з перших країн, яка приєдналася до цієї ініціативи, стала Україна. У 2019 році формат EdСamp увійшов до світового рейтингу HundrED.

Громадська організація«ЕдКемпУкраїна» (або Спільнота відповідального вчительства EdCamp Ukraine) має на меті покращення кваліфікації шкільних педагогів, підвищення статусу вчительок і вчителів та загалом реформування системи освіти України. Сьогодні EdСamp Ukraine є найбільшим незалежним освітянським рухом у країні, до нього вже приєдналися 20 000 прогресивних педагогів.

Однією з ключових подій руху є щорічна загальнонаціональна (не)конференція EdCamp Ukraine, яка відбудеться цього року вже вп’яте 7-9 липня в Харкові та збере близько тисячі вчителів і вчительок та освітніх експертів і експерток з України та 20 країн світу. Щомісяця регіональні (не)конференції (міні-едкемпи) проходять у різних закладах освіти по всій Україні, з моменту створення спільноти у 2015 р. у регіонах відбулося 147 подій для місцевих громад.

