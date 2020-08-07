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Экологи нашли самое холодное место на Земле

Экологи нашли самое холодное место на Земле

Экологи обнаружили на Земле самое холодное место. Об этом сообщает издание The Epoch Times.

Специалисты нашли точку, где температура опускается ниже ноля до -92...-94°С. Исследователи отмечают, что самое холодное место на планете находится на ледяном гребне, соединяющем Купол Аргус и Купол Фуджи.

Эти точки расположены на вершине ледового щита в восточной части Земли Королевы Мод в Антарктиде.

Там ученые нашли впадины глубиной от 2 до 4 метров. В них собирается крайне холодный воздух около -94°С. Специалисты подчеркивают, что если неосторожно вдохнуть при такой температуре, то можно получить ожоги.

Поисками самого холодного места Земли экологи занимались с 2003 года с помощью спутника НАСА Аква и Landsat 8.

Ранее рекордно низкой температурой на Земле считался показатель в -89,2°С. Он был зафиксирован на исследовательской станции Восток в 1983 году в Антарктике.

Ранее сообщалось, что Земле грозит новый ледниковый период. Также Корреспондент писал о том, что была открыта древняя тайна формирования Земли.

 

Агентство Телевидения Новости

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