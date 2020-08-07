Экологи нашли самое холодное место на Земле

Экологи обнаружили на Земле самое холодное место. Об этом сообщает издание The Epoch Times.

Специалисты нашли точку, где температура опускается ниже ноля до -92...-94°С. Исследователи отмечают, что самое холодное место на планете находится на ледяном гребне, соединяющем Купол Аргус и Купол Фуджи.

Эти точки расположены на вершине ледового щита в восточной части Земли Королевы Мод в Антарктиде.

Там ученые нашли впадины глубиной от 2 до 4 метров. В них собирается крайне холодный воздух около -94°С. Специалисты подчеркивают, что если неосторожно вдохнуть при такой температуре, то можно получить ожоги.

Поисками самого холодного места Земли экологи занимались с 2003 года с помощью спутника НАСА Аква и Landsat 8.

Ранее рекордно низкой температурой на Земле считался показатель в -89,2°С. Он был зафиксирован на исследовательской станции Восток в 1983 году в Антарктике.

Ранее сообщалось, что Земле грозит новый ледниковый период. Также Корреспондент писал о том, что была открыта древняя тайна формирования Земли.

Агентство Телевидения Новости