Екс-наставник «Металісту» знову тренуватиме харківських футболістів

Ігор Рахаєв, який в 2014 році привів «Металіст» до «бронзи» Чемпіонату України, підписав контракт з харківським клубом.

Новим наставником харківського «Геліосу», що виступає в Першій лізі, став відомий український фахівець Ігор Рахаєв. У роботі з командою головному тренеру допомагатимуть 42-річний Сергій Яковенко та 37-річний Євген Покатилов.

— На даний момент команда не повністю укомплектована. Сподіваюся, незабаром це питання вирішиться, і до початку весняної частини першості ми підійдемо у всеозброєнні та будемо на полі вирішувати конкретні турнірні цілі, — цитує головного тренера сайт ФК «Геліос».

«Геліос» першу частину поточної першості України завершив на 6 позиції, набравши в 22 проведених матчах 40 очок.

Источник: slk.kh.ua

Автор: Андрій Соха

Фото: 1927.kiev.ua

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