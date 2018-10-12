Эксперты объяснили, как мы управляем сном

Кто из нас не задумывался о снах и их значении? Недавно стало известно, что происходит в мозгу, когда мы видим абсолютно осознанные сны. Сообщает НОЖ.

Что происходит с мозгом во сне

То, что вы отключились, не значит, что выключился и ваш мозг. Город заснул — мафия проснулась. Сейчас ученые предполагают, что в фазе медленного сна (она же SWC-сон или nREM-сон) мы просто восстанавливаемся, а во время фазы быстрого сна (REM-сна) ожесточенно шевелим мозгами. Кровообращение некоторых зон мозга во время REM-сна увеличивается по сравнению с бодрствованием — то есть нейронная активность во сне там даже выше, чем днем. Например, когда мозг входит в фазу быстрого сна, растет кровоток в ассоциативной зрительной области и уменьшается в нижней лобной доли.

Что такое осознанные сновидения

Возникающее во время REM-сна осознание «да мне это снится!» называют осознанным сновидением. Его нейробиологическая основа пока не совсем ясна (в нем точно как-то замешана дорсолатеральная фронтальная кора), но, возможно, осознанные сновидения нам еще пригодятся. Например, они хороши как добавление к гештальт-терапии, чтобы бороться с кошмарами, и для исследований психоза потенциально полезны: зоны коры, активируемые во время осознанного сновидения — ровно те же, что ослаблены у пациентов в психозе. REM-сон, кстати, нейробиологически схож с шизофренией. Мы такие сложные, что орать хочется. Как там говорил Шопенгауэр: «Жизнь есть ночь, проводимая в глубоком сне, часто переходящем в кошмар».

Почему сон помогает запоминать

Пока мы спим, мозг ожесточенно работает. Именно ночью мы запоминаем всё, что видели днем. Нейробиолог Дэвид Марр (рано умерший, но очень талантливый и очень знаменитый) был первым, кто предложил двухчастный механизм формирования памяти. По его мысли, дневные впечатления сначала кодируются в гиппокампе, где хранится недавняя информация. Туда они быстро умещаются, но нестабильны — новые знания быстро вытеснят их. Поэтому, пока мы спим, впечатления реактивируются вновь и вновь, пока не переместятся в неокортекс, где будут храниться долго. С ним согласились ученые, изучавшие повреждения мозга: если поражен гиппокамп, разрушается способность запоминать новые вещи, но старые воспоминания остаются на месте.

То, что забываешь меньше, если в некоторый интервал времени после изучения нового успел поспать, заметили еще в 1885 году (то, что ни хрена не запоминаешь, если не спишь, — лет через десять).

Более того, исследования показали, что лучше лечь побыстрее, чтобы запомнить побольше: например, поспать спустя три часа после того, как учил слова, выгоднее, чем отложить сон более чем на десять часов.

Пока непонятно, как это работает, но это определенно связано с REM-сном. Также выяснилось, что запоминание во сне работает результативнее, когда субъекты понимают, что обучаются, и планируют как-нибудь использовать новые знания — словом, когда у них есть мотивация. Предположительно, это префронтальная кора в сотрудничестве с гиппокампом решают, насколько вот эта конкретная информация нам релевантна и полезна, а дирижируют процессом нейромодуляторы, в частности дофамин.

Источник: http://changeua.com

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