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Эксперты рассказали, почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

Эксперты рассказали, почему нельзя пользоваться телефоном во время зарядки

В современном мире телефоны давно перестали быть просто средством связи. Сегодня смартфон — это незаменимая вещь, важность которой в повседневной жизни переоценить сложно.

Доступ в Интернет, системы навигации, а также миллионы приложений для досуга, бизнеса и развития сделали смартфоны «правой рукой» и преуспевающего бизнесмена, и обычного студента, и школьника, и молодой мамы, и даже пенсионера.

Современные смартфоны выпускают с батареями емкостью 2000-4000 mAh. Но даже самых мощных батарей хватает максимум на двое суток – более точные показатели напрямую зависят от степени использования, пишет pochemy-nelzya.info.

Разряженый смартфон превращается бесполезный кусок пластмассы или металла, а оставшись без связи, человек в прямом смысле начинает чувствовать себя беспомощным. Но никто даже и не задумывался о том, что пользоваться телефоном во время зарядки настоятельно не рекомендуется.

В 99% смартфонов на сегодняшний день установлены литиево-ионные батареи. Они достаточно дешевы, легки и не требуют долгой зарядки. Однако нужно учитывать некоторые особенности.

При питании от источника сети происходит сильный нагрев. А если одновременно с этим пользоваться смартфоном, он нагреется еще сильнее, что может привести к вздутию батареи. Ситуация усугубится, если телефон упакован в плотный кожаный чехол.

А еще перегрев также грозит уменьшением срока эксплуатации, да и время зарядки значительно увеличится.

Техника безопасности

Если устройство заряжается, а нужно срочно выйти в Интернет, проверить почту или написать смс, на время использования достаточно просто отсоединить его от провода, а потом продолжить зарядку. Кроме того специалисты советуют ни в коем случае не подносить заряжающийся телефон к уху.

Источник: http://changeua.com

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Темы: смартфоны

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