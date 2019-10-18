Энергия с небес. В Харькове на крыше соццентра при храме установили солнечную электростанцию

60 фотомодулей, установленных на крыше социального центра храма Успения Пресвятой Девы Марии теперь обеспечивают работу электроприборов, отопления и света. Электроэнергию здесь теперь получают в прямом смысле с неба. Это самая большая крышная солнечная электростанция региона среди установленных на объекте объектах культурной и социальной сферы.

Епископ Станислав

Отоплення зимою, тому що діти займаються і годуєм бездомних, тобто нам потрібно, щоб цей центр був теплий, а це все - енергія. Літом - це кондиціонування, це горяча вода, це бойлєра, вода, потім підігріваєм їжу

Идея сэкономить средства, которые раньше выкладывали на оплату потребленной электроэнергии, а только зимой - это 30 000 гривен в месяц, еще год назад появилась у епископа Станислава. Средства на ее воплощение помогли собрать иностранные спонсоры.

Епископ Станислав

20 тисяч доларів - 20 кіловат. Це з розрахунку, скільки кіловат потребуєм фактично. 1 кіловат коштує тищу доларів + 20 тисяч - це коштує, власне, 20 батарей по кіловату

Солнечные батареи мощностью 180 киловатт на крыше социального центра установили еще в конце прошлого года, а сегодня уже пожинают первые плоды. Наибольшие показатели получили летом - 20 киловатт в час, благодаря таким результатам теперь центр полностью автономный.

Епископ Станислав

Тут можна зробити УЗД, получити кардіограмму, тиск міряємо, все це - на електричестві. Люди приходять, бесплатне обстеження роблять

Нуждающихся в центре принимают с 2014 года. Изначально он строился для переселенцев с востока. Сейчас здесь и медицинский кабинет, и пункт обогрева зимой, и место, куда могут прийти те, кто нуждается в помощи. Солнечные батареи обеспечивают подогрев воды, работу стиральной машинки, компьютера, чайников, батарей и плиты, где разогревают пищу.

Сестра Сабина

Да, бойлєр і пральна, пральна машинка, да.

В храме ожидают, что окупится солнечная электростанция уже через 5 лет. Между тем специалисты говорят, что 2019 был наиболее выгодным с точки зрения инвестиций в альтернативные источники энергии. Ведь перейдя на них, можно было не платить за электроэнергию и окупить свои расходы путем продажи избытка государству по "зеленому тарифу". В дальнейшем срок может увеличиться до 8-ми, однако выгода - таки будет.

Сергей Диль, директор компании "Abc-Solar"

Украина сейчас в Европе - один из лидеров по развитию солнечной энергетики. Буквально за последние годы произошел взрывообразный рост строительства солнечных электростанций разного рода и коммерческих, и домашних электростанций С нового года будут 16 центов платить по вновь введенным в эксплуатацию домашним, например в 2012 году было установлено по моему 0,35 евро за один киловат в час – скажем, это очень большая сумма была, снижается по мере развития солнечной энергетики, в дальнейшем будет еще меньше

Всего в Украине сегодня введено в эксплуатацию более 2-х гигаватт электростанций - всего их в теплых регионах. Между тем в Харькове их около десятка крупных коммерческих, а домашних - около трех сотен.

Агентство Телевидения Новости