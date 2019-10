Eruditus Forum «Образование за рубежом» уже в эту субботу

26 октября 2019 года в Premier Palace Hotel Kharkiv состоится Eruditus Forum, который является всеукраинской платформой для получения рейтингового образования.

Дети и подростки поймут, что нужно делать, чтобы достичь успеха. Дипломированный коуч и мотивационный оратор поможет им определить свои таланты, стать независимыми и заниматься любимым делом, получая от него не только удовольствие, но и деньги.

Родители смогут посетить полезные семинары, во время которых психолог расскажет, как не задавить потенциал ребенка, а напротив — раскрыть его, научить ребенка лучше понимать себя, делать правильный выбор, нести ответственность за свои действия и как помочь определиться в жизни.

На Eruditus Forum вас будут ждать представители зарубежных учебных заведений, которые помогут вам разобраться в профессиях будущего. Студенты и выпускники зарубежных учебных заведений расскажут о своих лайфхаках и факапах, которые вы и ваши дети смогут избежать во время обучения.

Спланируйте свое время на Forum продуктивно:

12:00-17:00 — Работа выставочного зала Eruditus Forum

Для детей:

12:00-12:40 "Ты можешь покорить мир и я научу тебя как" — Татия Козырева, дипломированный коуч и мотивационный оратор.

12:40-13:20 "Soft Skills — главные навыки 21 века. Почему и как мы должны меняться?" — Антон Котов, представитель Glion & Les Roches, Швейцария.

⠀

Для родителей:

12:00-12:40 — "Как помочь своему ребенку раскрыть потенциал и выбрать будущую профессию".

12:40-13:20 — "Чему должна обучать современная школа?" - Елена Карасёва, представитель сети частных элитных школ-пансионов США Nord Anglia Education.

⠀

Цикл семинаров об актуальных профессиях будущего:

⠀

13:25-14:10 — "IELTS - что это такое и как его сдать? Как наличие международного сертификата освобождает от сдачи ДПА и ЗНО", Елена Черкасская, руководитель Eruditus Language Center

13:25-14:10 — "Бизнес-специальности, профессии в индустрии туризма и гостеприимства. Старт международной карьеры", Magdy Attalla, Business & Hotel Management School, Швейцария

14:20-15:05 — "Техническое образование и инжиниринг — высокооплачиваемые профессии будущего", Kirill Murakhtanov, Humber Institute of Technology and Advanced Learning, Канада

15:10-15:55 — "IT сфера и медиа — безграничные возможности для творческих людей", Sam Jones, INTO University Partnerships, Великобритания, США

16:00-17:00 — Панельная дискуссия с выпускниками и студентами зарубежных вузов и их родителями: Лайфхаки и факапы во время обучения.

После образовательной выставки родители будут понимать, какие шаги необходимо предпринять потому как ребенок пройдет бесплатное профориентационное тестирование, которое поможет определиться с будущей профессией, и тест на знание английского языка, который покажет насколько ваш ребенок готов к обучению за рубежом уже сейчас.

По итогу этих тестирований родители смогут получить индивидуально разработанную стратегию образования, где детально будут описаны все дальнейшие шаги и действия для достижения успеха ребенком.

Кроме того компания Eruditus подготовила для посетителей сюрприз — РОЗЫГРЫШ ценных ПРИЗОВ:

- Месяц бесплатных занятий в Eruditus Language Center;

- Сертификат на бесплатное оформление на обучение за рубежом;

- Главный приз — поездка на языковые курсы за рубежом.

Вход бесплатный. Регистрация на сайте: https://bit.ly/2J8ZcWR

Ивент в Facebook: https://www.facebook.com/events/359132291639469

Подробности по телефону: (097) 181-21-21

Новости портала «Весь Харьков»