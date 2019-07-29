ESA показало космическое фото аномальной жары в Европе

Европейское космическое агентство опубликовало снимок, на котором можно увидеть аномальную жару, обрушившуюся на Европу.

Снимок получен с помощью радиометра теплового излучения Sentinel-3 и показывает температуру по состоянию на 25 июля, сообщается на сайте агентства.

На этой неделе Европу накрыла вторая волна жары, последовавшая за аналогичной погодой в июне. Температура воздуха в Бельгии, Нидерландах и Германии достигла новых рекордов и составляет 39-40 градусов Цельсия. В Париже температура воздуха поднялась до 41 градуса Цельсия, став самой высокой с 1947 года.

Ранее ученые заявили о том, что изменения климата повысили вероятность наступления аномальной жары в Европе по меньшей мере в пять раз. По словам исследователей, из-за потепления, вызванного деятельностью человека, температура поднимается на четыре градуса выше, чем в 1901 году.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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