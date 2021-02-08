Фотовиставка про Антарктиду та українських полярників тепер працює в Музеї науки

Перша антарктична фотовиставка переїхала до Музею науки: в ній з'явилися фото з нинішньої експедиції, відео про природу Антарктиди, екіпірування полярника, а двометровий пінгвін зустрічає відвідувачів у новому образі. Відкриття експозиції відбулося сьогодні, 6 лютого 2021 року – в день 25-річчя передачі Україні британської антарктичної станції «Фарадей» (тепер «Академік Вернадський»).

«Для України сьогодні дуже важливий день. 25 років існує станція "Академік Вернадський", 25 років існує щорічна українська експедиція. Запрошую всіх відвідати антарктичну експозицію та інші виставки в Музеї науки. Закликаю молодь долучатися до всіх подій та ініціатив, які відбуваються в українській науці, зокрема, щодо досліджень Антарктиди, космосу, біологічних досліджень та наукових експериментів і в такий спосіб сприяти розвитку нас як держави в суспільно-науковому поступі», – зазначив під час відкриття Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Антарктична фотовиставка працюватиме в Музеї науки до 21 березня цього року. Вона розміщена на другому поверсі біля сходів та в залі «Астрономія».

«Торік частина цієї експозиції розміщувалася в аеропорту "Бориспіль" та в будівлі Верховної Ради, але обидві ці локації не передбачали вільного доступу для всіх охочих. А до нас постійно зверталися школи з питанням, як же потрапити на виставку. Зараз ми її суттєво доповнили та з радістю запрошуємо школярів, вчителів, батьків та всіх, кому це цікаво. Тим паче в цьому музеї ви зможете більше дізнатися і про науку загалом, і про антарктичні дослідження зокрема», – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Виставка складається з 20 великих фото (зокрема, від зимівників 25-ї УАЕ, що зараз працюють на станції), 3D-фотозони, відеороликів, полярних артефактів тощо. А в холі Музею всіх зустрічає пінгвін дженту – збільшена копія тих пінгвінів, які останніми роками активно заселяють територію навколо нашої станції.

Розклад роботи та умови відвідування Музею можна переглянути за покликанням. https://sciencemuseum.com.ua/

Источник: mon.gov.ua

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