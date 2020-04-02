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Французская компания создала технологию охлаждения солнечных модулей, увеличив генерацию до 12%

Французская компания создала технологию охлаждения солнечных модулей, увеличив генерацию до 12%

Французская компания Sunbooster разработала технологию охлаждения солнечных модулей, когда температура окружающей среды превышает 25 ° C. Компания утверждает, что технология может способствовать ежегодному увеличению выработки электроэнергии на 8-12%.

Решение представляет собой набор трубок, которые наносят тонкий слой воды на стеклянную поверхность панелей в фотоэлектрических системах на крыше и наземных установках. Система охлаждения собирает воду из резервуаров с дождевой водой, а затем перерабатывает, фильтрует и снова аккумулирует.

«Компания изначально экспериментировала с испарением воды, но это повлекло тепловые удары для фотоэлектрической системы, - сказал генеральный директор Sunbooster. - Кроме того, капли, создаваемые этой системой охлаждения, негативно влияли на поглощение солнечного света».

Французская компания запатентовала свое изобретение. Во время охлаждения панелей вода подается только по их поверхности и не затрагивает любых пластиковых деталей.

Система срабатывает благодаря датчику температуры, который запускает водe, когда температура превышает 25 ° C. Хотя вода может иметь некоторое влияние на поглощение света модулями, это полностью компенсируется за счет увеличения выходной мощности, которая может быть достигнута, если температура не превысит 30 градусов.

Технология сейчас стоит почти 250 000 евро/МВт. Но Sunbooster рассчитывает более чем вдвое уменьшить этот показатель до 100 000 евро/МВт в течение следующих двух лет.

Источник: elektrovesti.net

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