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Футбол: Україна піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА
Україна виграла обидва свої матчі в червні
Збірна України з футболу піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА.
Тепер підопічні Андрія Шевченка посідають 24 позицію.
На початку червня Україна обіграла Сербію (5:0) та Люксембург (1:0) у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.
Після цього Україна має 10 очок та зберігає лідерство в групі B. На чемпіонат Європи із кожної групи виходять по дві команди.
Источник: radiosvoboda.org
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