Футбол: Україна піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА

Україна виграла обидва свої матчі в червні

Збірна України з футболу піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА.

Тепер підопічні Андрія Шевченка посідають 24 позицію.

На початку червня Україна обіграла Сербію (5:0) та Люксембург (1:0) у відборі на чемпіонат Європи 2020 року.

Після цього Україна має 10 очок та зберігає лідерство в групі B. На чемпіонат Європи із кожної групи виходять по дві команди.

Источник: radiosvoboda.org

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