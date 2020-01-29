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Футуролог рассказал, как технологии изменят мир к 2030 году

Футуролог рассказал, как технологии изменят мир к 2030 году

Футуролог, бизнесмен и основатель XPrize Foundation (организации, вручающей денежные вознаграждения за создание технологических инноваций) Питер Диамандис заявил, что из-за стремительного прогресса человечество будет вынуждено переосмыслить каждую отрасль.

Об этом он сказал изданию Guardian.

Футуролог прогнозирует, что в ближайшее десятилетие уровень прогресса будет приблизительно таким, как за последний век. Он уверен, что изменения в отраслях, начиная от производства пищи до борьбы со старением, принесут пользу человечеству.

«Коммуникационные сети, сенсоры, роботы, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, ИИ — все это развивается по экспоненте. И срастается друг с другом, дополняет друг друга… Больше безумных идей получают финансирование, что в свою очередь ведет к большему числу прорывов», — сказал создатель XPrize Foundation.

Диамандис призвал не бояться стремительных изменений. По его мнению, благодаря технологиям у людей появится больше свободного времени: например, заказ пошива, примерку и покупку одежды можно будет совершать при помощи специальных приложений.

Он считает, что искусственный интеллект поспособствует и развитию медицины: люди будут ежегодно делать МРТ всех частей тела, а доктора начнут больше не лечить, а предотвращать болезни.

Футуролог также придерживается мнения, что человеческие возможности могут серьезно расшириться благодаря нейроинтерфейсу.

Кроме того, он уверен, что искусственный интеллект не несет угрозу сокращению рабочих мест для людей. По его словам, ИИ будет не против человека, а «бок-о-бок» с ним.

Рекомендуем посмотреть интервью бизнесмена Сеяра Куршутова шеф-редактору портала «Хвилі» Юрию Романенко, в котором он рассказал, что в ближайшие годы Украине по силам стать европейским аналогом Китая — авторитарного государства с сильной внутренней экономикой, которая работает на экспорт.

Напомним, ранее создатель Facebook Марк Цукерберг дал прогноз, что ждет человечество в течение ближайших 10 лет.

Источник: hvylya.net/

Новости портала «Весь Харьков»

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