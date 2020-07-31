Где в Харькове чистый воздух

В Харькове за шесть месяцев было исследовано 4 тыс. 190 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК оказались 132 пробы (3,2%).

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Пробы брали:

● на границе санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Исследованы 2354 пробы атмосферного воздуха, превышение ПДК не обнаружено;

● в местах проживания населения в зоне влияния автотранспортных магистралей исследовано 1488 проб атмосферного воздуха, из них с превышением ПДК 132 (8,9%). Установлено превышение ПДК содержания пыли в 1,1 - 1,3 раза, углерода оксида в 1,1 -1,2 раза, формальдегида в 1,1-1,3 раза, бензола в 1,9-2,7 раза;

● в местах отдыха населения исследовано 348 проб атмосферного воздуха, превышение ПДК не обнаружено.

Источник: sq.com.ua

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