Гольфстрим замедлился до рекордных значений. Чего нам ждать?

Гольфстрим — теплое морское течение в Атлантическом океане — влияет на климат всей планеты. Принято считать, что водные массы, принесенные течением с экватора и Карибского бассейна, доставляют тепло в Северную Европу, формируя значительно более мягкий климат, чем в регионах, расположенных на той же самой широте.

В широком смысле Гольфстрим – это масштабное явление в системе Атлантической меридиональной циркуляции (АМОС). Она представляет собой гигантскую сеть морских течений в Северной Атлантике, а сам Гольфстрим – одна из ее частей.

Динамика АМОС заметно изменяется в течение года, однако за последние сто лет ее скорость в целом снизилась на 15%. Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании специалистов из университетов Германии, Великобритании и Ирландии.

Специалисты отмечают, что серьезное снижение скорости течения случалось и раньше. Так, первое из обнаруженных замедлений Гольфстрима пришлось на 1850 год, то есть на самый конец «малого ледникового периода» – относительного похолодания XIV-XIX веков. В следующий раз Гольфстрим замедлился столетие спустя, притом куда значительнее, чем в прошлый раз. Но сейчас замедление АМОС бьет все рекорды за последние полторы тысячи лет. Возможной причиной этого процесса называют глобальное потепление.

Главной опасностью экстремального замедления Гольфстрима, по мнению ученых, является возможность его полной резкой остановки. Что произойдет после этого с климатом планеты – специалисты спрогнозировать не решаются.

Как рассказал русской службе «Голоса Америки» профессор Кристофер Шволм из Центра климатических исследований Вудвелла (США), прогнозы по динамике АМОС все еще представляют определенную сложность для науки потому, что измерять Гольфстрим ученые начали лишь два десятилетия назад. Коллапс Гольфстрима действительно возможен, при этом, согласно ряду прогнозов, подобное может произойти через пару столетий при интенсивном использовании ископаемых видов топлива.

Пока этого не случилось, процесс замедления Гольфстрима будет оказывать значительное, но более или менее прогнозируемое влияние на климат. «Дальнейшее замедление АМОС может способствовать возникновению экстремальных погодных условий в Европе, таких как изменение пути следования снежных бурь и, возможно, их усиление, – говорит исследователь из Потсдамского института (Германия) профессор Левке Сизар. – Согласно другим исследованиям, возможными последствиями станут периоды сильной жары или снижение количества осадков в летний период». Еще одним эффектом от изменения Гольфстрима может стать и повышение уровня океана.

Источник: nigroll.com

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