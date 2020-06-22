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Google оцифрував картину "Таємна вечеря" учня да Вінчі

Google оцифрував картину Таємна вечеря учня да Вінчі

Королівська академія мистецтв у Лондоні разом з Google оцифрувала у надвисокій роздільній здатності копію картини "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі.

Про це повідомляє Google Arts&Culture.

"Ця восьмиметрова картина - копія Таємної вечері Леонардо да Вінчі, що зображує частину Біблії, де Ісус оголошує під час обіду, що один з його 12 вірних прихильників (апостолів) зрадить його до сходу сонця", - йдеться у повідомленні.

Цю копію написав італійський художник, який був учнем да Вінчі, Джампетріно.

Твір да Вінчі був зроблений темперою та олією по стіні - тоді це була невідома техніка. Копію зробили масляними фарбами на полотні. У результаті краще збереглася саме копія. Зараз науковці вважають картину Джампетріно найближчою до оригіналу.

На копії "Таємної вечері" тепер можна роздивитися дрібні деталі, що не помітні на оригіналі. Зокрема, на картині можна побачити ноги Ісуса, які зникли на оригіналі да Вінчі після того, як у стіну з картиною вбудували двері. Також на зображенні можна побачити сіль, яку розсипав Юда. Цей був дуже поганий знак у суспільному уявленні європейців 16 століття.

Источник: internetua.com

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