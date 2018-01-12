Google отключает пользователям сервис Google Drive

Компания Google начала рассылать уведомления об отключении Google Drive в марте текущего года

При этом поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря 2017 года, сообщается в официальном блоге Google.

"Google Диск официально устарел. Он не поддерживается начиная с 11 декабря 2017 года, и он полностью отключится 12 марта 2018 года. Мы рекомендуем использовать Stream Drive File. Как альтернатива или в дополнение к установке Drive File Stream вы можете перейти на новую версию Диска для Mac/ПК под названием "Создание резервных копий и синхронизация", - говорится в сообщении разработчиков.

По данным издания UBR, украинским пользователям Google Диск в 2018 году начали поступать сообщения о том, что дальнейшая поддержка PC/Mac версии приложения полностью прекращается.

В то же время, доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение.

Кроме того, Drive File Stream будет включен для всех пользователей с возможностью синхронизации, более быстрого доступа к файлам, расширенными административными функциями и усиленной системой защиты.

Агентство Телевидения Новости