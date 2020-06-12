Харьковчан ждут жаркие выходные, но с дождями и грозами

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе - переменная облачность, ночью без существенных осадков, местами гроза, днем - кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер – 7-12 м/с, утром и днем по городу - шквальный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 19-21 градус тепла, днем – 32-34.

В воскресенье - облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, днем - местами град, шквальный ветер - 15-20 м/с, ветер – 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 17-22 градуса тепла, днем – 26-31.

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