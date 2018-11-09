Харьковчане написали Диктант национального единства

18-й по счету Радиодиктант национального единства в День украинского языка и письменности писали по всей стране - в том числе и в Харькове. Более двухсот человек собралось в большой химической аудитории ХНУ им. Каразина, чтобы проверить свой уровень знания украинского языка. Юрий Безхутрый, декан филфака ХНУ, рад в очередной раз проводить диктант в стенах родного вуза и говорит, что дело не только в проверке грамотности - диктант действительно показывает единение людей вокруг культурного кода украинцев - языка.

Юрий Безхутрый, декан филфака ХНУ им. Каразина:

Це те, що робить нас єдиними, те чого нам так часто бракує, сьогоднішній день, для тих хто візьме участь у диктанті, буде доказом, що всі разом ми можемо зробити великі і серйозні для нашого народу справи. І навіть написаний без помилок буде одним з маленьких кроків до об' єднання нашого народу, яке так потрібне нам.

Писать диктант будут не только украинцы - Ксения Угенко, лаборант кафедры украинского языка, привела с собой подругу из Малайзии Панделлу Дуфу, которая учится на факультете иностранных языков. На украинском она хорошо пишет, но разговорный язык, говорит, надо подтягивать, и переходит на русский

Панделлу Дуфу, студентка ХНУ им. Каразина:

Українська мова... - Готувалися до нього якось? - Да, готовилась. - А довгий час? - Нет.

Вместе с гражданскими пишут и будущие военные - курсанты Университета воздушных сил. Они подошли к делу как настоящие солдаты - со всей серьезностью и дисциплинированностью.

Владислав Кононов, курсант Университета воздушных сил им. Кожедуба:

Нам заздалегіть сказали про те, що буде радіодиктант, так що кожен день, на самопідготовці ми збиралися, повторювали правила, збиралися окремими групами, читали тексти, повторювали слова, різні винятки.

Диктант начинается. В этом году он посвящен теме разнообразия и национальной пестроты украинской земли и рассказывает о тех представителях разных национальностей, которые продвигали вперед культуру и науку нашего государства. Дописав последние строки, участники говорят - эта тема сегодня как никогда актуальна и надеются, что не поставили лишней запятой после какого-то из сложносочиненных предложений.

Агентство Телевидения Новости