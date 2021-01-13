Харьковчанка презентовала книгу о влиянии COVID-19 на психику человека (ФОТО)

Заведующая кафедры психологии Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды Тамара Хомуленко презентовала книгу «COVID-19 в большом городе»

Доктор психологичных наук Тамара Хомуленко комментирует, что пандемия очень сильно повлияла на психику многих людей. Люди находятся в постоянном страхе и неопределенности, объясняет автор. Книга описывает то, как пандемия COVID-19 влияет на психику человека, как жить сейчас и в дальнейшем сохранить своё психическое здоровье. Книга представлена на русском и английском языке.

Иллюстрации для книги делал харьковский художник Алексей Хомич.

“Несмотря на то, что с нами происходит, нужно относиться ко всему позитивно. Нужно осознавать, что мы выйдем из пандемии с новыми знаниями и силами. Нужно перенести вектор на развитие, сотрудничество с другими людьми, заботе о здоровье и окружающей среде”, — прокомментировала Тамара Хомуленко во время презентации книги.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

Новости портала «Весь Харьков»