Харьковская школьница получила президентскую стипендию

Ученице Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Дарье Булуй назначили стипендию Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как сообщили в Департаменте образования, харьковская школьница стала одним из победителей IX Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины, ей назначена стипендия Президента.

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