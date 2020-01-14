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Харьковская школьница получила президентскую стипендию
Ученице Харьковской гимназии № 6 «Мариинская гимназия» Дарье Булуй назначили стипендию Президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Как сообщили в Департаменте образования, харьковская школьница стала одним из победителей IX Международного языково-литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Украины, ей назначена стипендия Президента.
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