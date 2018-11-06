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Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире по математике

Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире по математике

2 ноября в Херсоне завершился XХI Всеукраинский турнир юных математиков им. профессора М. Ядренко.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, из 14 команд из разных областей Украины Харьков представили две команды – Харьковского физико-математического лицея №27 и учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия».

По итогам финальных соревнований победителем стала команда физико-математического лицея №27.

Учащиеся УВК №45 «Академическая гимназия» заняли 3-е место.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: школа

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