Сегодня 13:30
Просмотров: 58
Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире по математике
2 ноября в Херсоне завершился XХI Всеукраинский турнир юных математиков им. профессора М. Ядренко.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, из 14 команд из разных областей Украины Харьков представили две команды – Харьковского физико-математического лицея №27 и учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия».
По итогам финальных соревнований победителем стала команда физико-математического лицея №27.
Учащиеся УВК №45 «Академическая гимназия» заняли 3-е место.
Темы: школа
Загрузка...