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Харьковские студенты отметили Всемирный день науки (ФОТО)

Харьковские студенты отметили Всемирный день науки (ФОТО)

В НТУ «ХПИ» прошел фестиваль «Science is FUN!»

В ХПИ отметили Всемирный день науки за мир и развитие. Его тема – «Наука — право человека», выбрана в честь празднования 70-й годовщины Всеобщей Декларации прав человека и Рекомендации о статусе научно-исследовательских работников. Она служит напоминанием, что каждый человек имеет право участвовать в научной деятельности и пользоваться её благами.

Гостям мероприятия показали опыты, мастер-классы, мотивационные и научно-популярные лекции, а также все желающие могли пообщаться с преподавателями, аспирантами, студентами пяти институтов и четырех факультетов НТУ «ХПИ», в которые входит 96 кафедр вуза (42 специальности, 170 образовательных программ).

Харьковские студенты отметили Всемирный день науки (ФОТО)

Харьковские студенты отметили Всемирный день науки (ФОТО)

Харьковские студенты отметили Всемирный день науки (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Ивашкевич

Новости портала «Весь Харьков»

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