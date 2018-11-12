Харьковские студенты отметили Всемирный день науки (ФОТО)

В НТУ «ХПИ» прошел фестиваль «Science is FUN!»

В ХПИ отметили Всемирный день науки за мир и развитие. Его тема – «Наука — право человека», выбрана в честь празднования 70-й годовщины Всеобщей Декларации прав человека и Рекомендации о статусе научно-исследовательских работников. Она служит напоминанием, что каждый человек имеет право участвовать в научной деятельности и пользоваться её благами.

Гостям мероприятия показали опыты, мастер-классы, мотивационные и научно-популярные лекции, а также все желающие могли пообщаться с преподавателями, аспирантами, студентами пяти институтов и четырех факультетов НТУ «ХПИ», в которые входит 96 кафедр вуза (42 специальности, 170 образовательных программ).

Источник: objectiv.tv

Автор: Виктория Ивашкевич

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