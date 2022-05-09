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Харьковский вуз переехал в Хмельницкую область

Харьковский университет внутренних дел теперь будет работать в Хмельницкой области, в Каменце-Подольском. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Харьковский вуз переехал в Хмельницкую область

Учебное заведение уже готовится к приему новых студентов.

"Желающие получить образование в университете могут обратиться за дополнительной информацией в сектор организации отбора управления кадрового обеспечения ГУНП в Хмельницкой области по адресу: Хмельницкий, ул. Заречанская 7", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Харьковская государственная академия дизайна и искусств просит финансовой поддержки. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте вуза. В документе отмечалось, что после российского вторжения в Украину часть педагогов и студентов Харьковской государственной академии дизайна и искусств эвакуировались в Западную Украину.

Источник: sq.com.ua

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