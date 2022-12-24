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Харківська програма підготовки айтівців визнана одною з найкращих в Європі

Харківська програма підготовки айтівців визнана одною з найкращих в Європі

Програма з підготовки IT-фахівців Innovation Campus НТУ "ХПІ" посіла друге місце на міжнародному конкурсі QS-Wharton Reimagine Education Awards 2022.

Про це повідомили у пресслужбі харківського вишу.

Загалом у конкурсі взяли участь більше ніж 1200 робіт від компаній, інститутів та інших організацій із 70 країн світу. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" став єдиним закладом вищої освіти України, який був представлений на конкурсі.

У 2022 році міжнародний конкурс QS-Wharton Reimagine Education Awards проходив у 18 основних категоріях (штучний інтелект, віртуальна та доповнена реальність, освітні програми, працездатність та інші). Конкурс тривав вісім місяців, протягом цього часу понад триста міжнародних суддів-експертів, які працюють у сфері освіти та інших галузях, оцінювали проєкти учасників. Ідеї, які відображали інноваційність, ефективність та унікальність, були відібрані у кроткий список премії.

Джерело: dumka.media

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