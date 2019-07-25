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Харківський «Металіст 1925» підписав трьох новачків

Харківський «Металіст 1925» підписав трьох новачків

Усі новобранці — півзахисники.

Вчора, 23 липня, харківський «Металіст 1925» оголосив про підписання трьох гравців. Новачками «жовто-синіх» стали три півзахисники — 23-річний Олександр Демченко, 19-річний Владислав Дмитренко та 21-річний Євген Проданов.

Олександр Демченко народився у Вінниці. Футболом почав займатися у місцевій СДЮШОР «Нива» (перший тренер — Валерій Афанасійович Базалицькій). У Чемпіонаті ДЮФЛУ грав за вінницьку СДЮШОР «Ниву», донецький «Шахтар» та львівські УФК «Карпати», загалом у його активі 78 матчів та п'ять забитих м'ячів .

Першим професійним клубом був ФК «Маріуполь», за юнацьку команду якого Демченко провів десять матчів. Після цього два сезони грав за аматорський клуб ФК «Вінниця» (27 матчів, 8 голів), а потім вирушив до Італії, де виступав за клуби серії D «Абано» та «Портуенсе». Навесні 2019-го року повернувся до України, та провів 10 матчів у Другій лізі за вінницьку «Ниву», у яких відзначився двома забитими м'ячами.

Основна позиція — опорний півзахисник. У «Металісті 1925» виступатиме під 21-м номером.

Владислав Дмитренконародився у Луцьку. Футболом почав займатися у луцькій «Волині» (перший тренер — Олександр Вікторович Панасюк). У Чемпіонаті ДЮФЛУ у складі «хрестоносців» провів 59 матчів, у яких відзначився 39 разів.

24-го вересня 2016-го року дебютував за «Волинь» у Прем'єр-Лізі, ставши першим футболістом 2000-го року народження, який зіграв в УПЛ. Загалом за команди «Волині» провів 61 поєдинок, серед них 17 — у складі основної команди. Влітку 2018-го року переїхав до Німечини, де провів сезон у кельнській «Вікторії» U-19 (16 матчів,18 забитих м'ячів).

Основна позиція — атакуючий півзахисник. У харківській команді буде виступати під 22-м номером.

Євген Проданов народився у Маріуполі Донецької області. Футболом почав займатися у місцевій «Азовсталі» (перший тренер — Герман Геннадійович Путря). У Чемпіонаті ДЮФЛУ грав за маріупольську «Азовсталь» та донецький «Шахтар», загалом у його активі 80 матчів та 16 забитих м'ячів.

Першим професійним клубом був донецький «Шахтар», за юнацьку команду якого Проданов провів 28 матчів. На початку 2017-го року перейшов до «Маріуполя», де встиг спочатку провести 11 матчів у Другій лізі за «Іллічівець-2». Останні два сезони грав за молодіжну команду «Маріуполя» (43 матчі, 9 голів), 31-го жовтня 2018-го року дебютував за основу «азовців» у Кубку України, а 28-го квітня 2019-го — у Прем'єр-Лізі. За підсумками минулого року визнаний кращим гравцем команди «Маріуполь» U-21.

Основна позиція — фланговий півзахисник. У «Металісті 1925» виступатиме під 70-м номером.

Источник: slk.kh.ua

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