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Харківському університету можуть дати статус національного

Харківському університету можуть дати статус національного

Харківський державний університет харчування та торгівлі звернувся до голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличної з проханням підтримати їхню ініціативу.

Зі свого боку Юлія Світлична повідоила, що «підписала листи, якими ініціювала перед центральними органами влади надання вишу статусу національного».

- Я буду добиватися цього рішення, - заявила вона під час зустрічі з колективом Харківського державного університету харчування та торгівлі.

Під час спілкування голова ХОДА обговорила з керівництвом та викладацьким складом університету перспективи розвитку вишу та стан сфери освіти на Харківщині загалом.

- Університет харчування та торгівлі продовжує гарні традиції та набирає обертів, - сказала Юлія Світлична. - Ви розширюєте міжнародні зв’язки, запроваджуєте нові проекти. Звичайно, кожен виш, що знаходиться в Харківській області, повинен мати перспективи та розвиватися. Для цього ми створили Харківський університетський консорціум. Він активно співпрацює з департаментами облдержадміністрації. І я дякую за те, що ви до нього доєдналися.

Голова ХОДА відзначила, що на рівні області запроваджено низку програм, що мотивують діячів науки, відбуваються конкурси, у 2,5 рази збільшено стипендії для науковців тощо.

Під час зустрічі з колективом голова ХОДА передала державну нагороду проректору ХДУХТ Валерію Михайлову. Йому було присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України».

Також Юлія Світлична вручила відзнаки ХОДА кращім співробітникам ХДУХТ.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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