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04.11.2022 19:34
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Хмарно, без істотних опадів: прогноз харківських синоптиків

Хмарно, без істотних опадів: прогноз харківських синоптиків

У Харкові на 5 листопада синоптики обіцяють хмарну погоду, яка протримається весь день.

За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, 5 листопада на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Про це повідомляють «Новини служби 1562».

По місту: Вночі невеликий дощ, слабкий туман. Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно – східний, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 2–4° тепла, вдень 5–7° тепла.

Агентство Телевидения Новости

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