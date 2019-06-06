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ХПИ приглашает на финал первого сезона программы студенческих стартапов в Харькове

ХПИ приглашает на финал первого сезона программы студенческих стартапов в Харькове

Мероприятие состоится 7 июня в 13:00 по адресу: ул. Кирпичева, 2, Научно-техническая библиотека НТУ «ХПИ», ауд. 63. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

В рамках образовательно-стипендиальной программы НТУ «ХПИ» команды студентов в течение года получают экспертную, менторскую и финансовую поддержку для разработки собственных инновационных проектов и подготовки к их коммерциализации.

В финале команды будут презентовать свои проекты:

  • квадрокоптер для контроля за состоянием башен линий электропередачи;
  • реконструкция и модернизация теплоэнергетического сектора Харькова;
  • мобильное приложение для туристов TourHack;
  • система энергоменеджмента аккумуляторных батарей;
  • разработка технологии производства люминесцентной плитки.

Аккредитация СМИ — до 18:00 6 июня, e-mail: press_CIG@coreagency.com.ua тел. +38 093 008 30 72.

Источник: mykharkov.info

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