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ХПИ приглашает на финал первого сезона программы студенческих стартапов в Харькове
Мероприятие состоится 7 июня в 13:00 по адресу: ул. Кирпичева, 2, Научно-техническая библиотека НТУ «ХПИ», ауд. 63. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
В рамках образовательно-стипендиальной программы НТУ «ХПИ» команды студентов в течение года получают экспертную, менторскую и финансовую поддержку для разработки собственных инновационных проектов и подготовки к их коммерциализации.
В финале команды будут презентовать свои проекты:
- квадрокоптер для контроля за состоянием башен линий электропередачи;
- реконструкция и модернизация теплоэнергетического сектора Харькова;
- мобильное приложение для туристов TourHack;
- система энергоменеджмента аккумуляторных батарей;
- разработка технологии производства люминесцентной плитки.
Аккредитация СМИ — до 18:00 6 июня, e-mail: press_CIG@coreagency.com.ua тел. +38 093 008 30 72.
Источник: mykharkov.info
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