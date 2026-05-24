Сегодня 08:18
Хвиля спеки в Європі: чи торкнеться екстремальне потепління України

Територію України не сколихне перша хвиля спеки в Західній Європі, де температура повітря подекуди підвищиться до 38°C.

Наприкінці травня в нашій країні навпаки стане холодніше, ніж зараз, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Раніше європейські метеорологи попередили, що найближчим тижнем Європу охопить перша літня спека. Значне підвищення температур прогнозують у Великій Британії, Франції та Іспанії, де антициклон підніме її на 11°C вище норми.

Найекстремальнішу спеку очікують у кількох іспанських регіонах, де температури можуть сягнути 38°C.

В Укргідрометцентрі зауважили, що прогнози для країн Західної Європи не стосуються України. За спостереженнями українських фахівців, найближчим часом до нашої країни надійде прохолодне повітря зі Скандинавії.

"Погода буде переважно комфортною – від +21°C до +27°C. Подекуди проходитимуть короткочасні дощі та грози. А наприкінці травня температура знизиться і буде нижчою від кліматичної норми для цієї пори", – розповіли метеорологи.

Вони додали мапу приземної температури повітря, яку прогнозують вдень 28 травня. Тоді погода варіюватиметься від 10°C на північному заході до 20°C на півдні та південному сході.

"Тож закликаємо орієнтуватися саме на офіційні прогнози УкрГМЦ та не хвилюватися через гучні заголовки про погоду в інших країнах Європи", – наголосили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 7 травня в Києві зафіксували температурний рекорд. Того дня середньодобова температура склала 22,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1907 року на 0,9°С.

А наприкінці квітня у високогір'ї Карпат фіксували мінусову температуру – там сніжило.

Джерело: pravda.com.ua

