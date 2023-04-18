Як абітурієнтам із тимчасово окупованих територій зареєструватися на НМТ

Випускники з тимчасово окупованих територій України зможуть зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті на підставі свідоцтва про народження і спеціальної довідки. Про це розповіли в Міністерстві освіти.

Можливість вступу на основі спеціальної довідки та свідоцтва про народження передбачена для мешканців тимчасово окупованих територій, які не змогли отримати паспорт громадянина України або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Спершу такі випускники мають звернення до українських навчальних закладів, у яких вони завершують здобуття повної загальної середньої освіти в цьому році. Заклад надсилає сканкопію спеціальної довідки на електронну пошту.

Для реєстрації в національному мультимедійному тесті на підставі довідки вступники із тимчасово окупованих територій також мають подати до регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відповідну заяву.

У такому випадку під час створення персонального кабінету необхідно буде обрати тип документа «Свідоцтво про народження» та, якщо треба, поставити позначку «Підтверджую, що не маю РНОКПП» і завантажити сканкопії.

Випускники з тимчасово окупованих територій і ті, хто покинув такі території після 1 січня 2023 року, мають право на навчання за держзамовленням у закладах вищої освіти.

Агентство Телевидения Новости