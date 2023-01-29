Як дізнатися, які програми гальмують ваш Android

Непоодинокі випадки, коли старенький Андроїд починає гальмувати. Усі процеси уповільнюються, відгук доводиться чекати тощо. Користувач змінює пристрій на новий, а проблема залишається: пристрій працює повільніше, ніж хотілося б.

Такі ситуації трапляються і у бюджетних моделей, і у флагманів із досить ємним ОЗП. Справа в тому, що є програми та процеси у пристрої, який уповільнюють його роботу. Справа зовсім не в слабкому залізі. Тож потрібно перевірити, на що витрачаються ресурси смартфона.

▶️ Які процеси запущені

На пристроях з версією Android 6.0 та наступними є менеджер ОЗУ. Він встановлений за замовчуванням. Так саме він скаже, що в даний момент запущено на пристрої і які процеси з якою потужністю витрачають ресурси. Ви це побачите, навіть якщо програма працює у фоновому режимі або була запущена досить давно. Для перевірки зробіть таке:

● заходьте до «Налаштувань»;

● знайдіть пункт «Про телефон/Про пристрій»;

● знаходите рядок, де вказано номер складання і кілька разів швидко тапаєте по ньому;

● якщо потрібно, введіть пароль для розблокування пристрою, якщо ні, система видасть повідомлення про те, що ви тепер розробник;

● повертаєтеся назад у меню та знайдіть пункт із прихованими параметрами або розділ для розробників у розділі системних налаштувань та оновлень;

● знайдіть рядок «виконувані служби» або «запущені програми» і запускаєте перевірку.

Так ви отримаєте список програм, програм та процесів, які зараз активовані на вашому пристрої. Це вони витрачають вашу оперативну пам’ять. Тепер дивіться: якщо використовується понад 50% від ОЗП, то це ознака того, що телефон трохи гальмує. Чим більше ресурсу використовується, тим повільніше працює смартфон.

Далі, щоб зрозуміти, який із запущених процесів займає більше потужності, а який практично не впливає на працездатність, подивіться на список запущених програм. Чим нижчий процес у списку, тим менший вплив на продуктивність пристрою він надає. У топі найненажерливіші.

Бажаєте зупинити процес? Натискаєте “стоп” або подібну кнопку, і робота програми моментально зупиняється.

Перевірте, чи є програми-паразити. Це програми, які вам не потрібні, їх не запускали, при цьому вони працюють і споживають ресурс пристрою. Якщо хочете, то зупиніть їх.

▶️ Перевірка пам’яті

На багатьох пристроях, коли ввімкнено режим розробника, з’являється новий пункт у налаштуваннях «Пам’ять». Тут можна встановити часовий проміжок, наприклад, останні 3 години, і побачите, які програми використовували найбільше пам’яті. Результат буває несподіваним.

У будь-якому випадку ви побачите, яка програма стає причиною того, що вам іноді хочеться кинути телефон об стіну через повільну роботу. Так що більше не доведеться нервувати. Ви будете готові до того, що пристрій уповільниться, як тільки ви зайдете до програми або взагалі можете зупинити його роботу. А може, зовсім його видаліть?

▶️ Рекомендації

У користувачів Sаmsung, наприклад, з’явиться можливість побачити рекомендації пристрою, які додатки йому здаються непотрібними. Перейдіть до «Налаштування», потім у пункт «Догляд за пристроєм» та «Пам’ять». Разом зі статистикою смартфон покаже, які програми він рекомендує видалити через високе споживання ресурсів. Що робити з цією інформацією далі, вирішувати вам.

Якщо ви зробили все можливе, а телефон все одно гальмує зверніться в сервіс. Там точно підкажуть, у чому проблема та що з цим робити.

Джерело: itechua.com

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