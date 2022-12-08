Як налаштувати розумний годинник

Смарт-вотч є одним із найпоширеніших сучасних гаджетів, який купують представники різного віку та професій. Для запобігання проблемам з експлуатацією варто спантеличитися коректним налаштуванням всіх параметрів.

Як правило, процедура налаштування часу та дати на пристрої займає кілька секунд. Коли вперше включаються смарт годинник, спливають вікна для уточнення всіх потрібних параметрів, включаючи час, дату, мову і т.д. Необхідно лише виконати встановлення коректних дати та часу. За наявності підтримки сімки показники часу та дати синхронізуються з даними телефону. Важливо вказати часовий пояс, що діє.

Налаштування через програму

З'ясуємо, як відбувається налаштування часу на smart watch за допомогою програми, встановленої на телефоні. Воно зазначено в інструкції до гаджета. Достатньо лише відсканувати QR код із подальшим встановленням програми на смартфон.

Для настроювання часу на пристроях для дітей та моделях зі спортивним дизайном необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

сканування коду в інструкції;

скачування програми на телефон;

реєстрація свого облікового запису в додатку на мобільному пристрої;

позначення дати та часу в меню налаштувань.

Можна змінити час у разі перебування на території іншої держави або при переході на зимовий чи літній сезон. Для настроювання часу варто відкрити пункт «Дата та час» у меню налаштувань.

Якщо ви ведете активний спосіб життя, варто придбати фітнес-трекер, що дозволяє відслідковувати показники стану організму у процесі спортивних занять чи інших видів активності. Налаштування часу та дати на фітнес-браслеті аналогічні розумним годинникам.

Налаштування часу без синхронізації зі смартфоном

Не кожен розумний гаджет синхронізується з телефоном. Отже, дата та час не висвічуються так, як і у смартфоні. У такому випадку важливо розібратися з тим, як здійснюється встановлення часу на аксесуарах без синхронізації з додатком смартфона. Для вказівки часу та дати за відсутності синхронізації слід зробити наступні кроки:

звернення до меню приладу;

вибір налаштувань;

відкриття пункту «Дата та час»;

встановлення необхідних параметрів.

Зміна значень дати та часу можлива при виникненні потреби в цьому. На це знадобиться кілька хвилин. Наприклад, якщо ви плануєте відвідати державу з іншим часовим поясом.

Новости портала «Весь Харьков»