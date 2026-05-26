Як науковці ХНАДУ роблять об’єкти критичної інфраструктури захищеними

Синергія науки та індустрії задля стійкості: Харківський національний автодорожній університет та «ХАЕР-ХОЛДИНГ» об’єднують зусилля у сфері захисту критичної інфраструктури.

У березні 2026 року було закладено фундамент для стратегічного технологічного прориву у прифронтовому Харківському регіоні. В Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбулася знакова зустріч керівництва вишу з представниками «ХАЕР-ХОЛДИНГ». Головним результатом заходу стало підписання меморандуму про співпрацю. Перший проректор Анжеліка Батракова та директор ТОВ «ХАЕР-ХОЛДИНГ», Заслужений енергетик України Олександр Бендус, , проректор Микола Михалевич, а також декани всіх профільних факультетів та провідні експерти галузі заявили про повну готовність об’єднати зусилля, виробничі потужності та науковий потенціал. Ця масштабна колаборація є прямою реалізацією Стратегії розвитку ХНАДУ, яку презентувала Анжеліка Батракова та водночас критично важливим інструментом підтримки об’єктів життєзабезпечення країни. Фінальне впровадження спільного технологічного проєкту заплановане на осінь 2026 року.

Спільна робоча група під особистим патронатом Олександра Бендуса та Анжеліки Батракової має три основних напрямки.

По-перше, це мобільна інженерія та експрес-ремонт генерації енергії. ХНАДУ розробляє, а ГК «ХАЄР-груп» виготовляє комплекси для швидкого відновлення пошкодженого теплоенергетичного обладнання (ТЕС, ТЕЦ). Це стало можливим за логістичної та матеріалознавчої підтримки науковців ХНАДУ.

По-друге, це кіберзахист та стійкість автоматизованих систем управління. На базі спеціалізованого кіберполігону ХНАДУ за міжнародними стандартами вже зараз створюються ризикоорієнтовані моделі захисту операційних технологій енергетичного сектору.

Третій напрямок роботи — це роботизоване розмінування логістичних шляхів за допомогою спеціально розроблених дистанційно керованих платформ. Він робить доступ ремонтних бригад до об’єктів критичної інфраструктури безпечним. Отже ремонт стає суттєво швидше. Для харків’ян, а згодом і для мешканців всієї України це означає скорочення часу відсутності світла, води, опалення.

Суттєва відмінність проєкту у тому, що він ураховує всі сучасні норми євроінтеграційних екологічних стандартів. І це робить його повністю відповідним до вимог міжнародних фінансових інституцій та донорів, таких як Світовий банк.

Ініціатива Олександра Бендуса та Анжеліки Батракової показала, що інтеграція фундаментальної університетської науки у реальний сектор економіки — це єдиний шлях до забезпечення стійкості, автономності та живучості критичної інфраструктури України.

Ця ініціатива може отримати друге дихання, якщо Анжеліка Батракова переможе на виборах ректора найближчими днями.

