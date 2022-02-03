Як підготувати «тривожну валізу» та медичну аптечку
У разі евакуації або переходу до безпечнішого району вам знадобляться найнеобхідніші речі. Складіть їх у місткий, зручний рюкзак і тримайте його напоготові. Під час надзвичайної ситуації це скоротить час на збори.
Заздалегідь підготуйте найважливіше:
● паспорт і копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність тощо);
● гроші (готівку й банківські картки);
● зарядні пристрої для мобільних телефонів;
● радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів («мультитул»), ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;
● теплий одяг (якщо є така можливість, підготуйте також термоковдру), спідню білизну, надійне зручне взуття;
● гігієнічні засоби;
● аптечку (дивись нижче), включно з медичними препаратами, які вживаєте щодня, а також рецепти на медикаменти;
● посуд, в якому зможете приготувати, розігріти та зберігати їжу;
● воду та продукти харчування на три доби, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування.
Що має бути в медичній аптечці
За рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, аптечку слід укомплектувати відповідно до ваших потреб, але є й базовий набір.
Важливо перевірити заздалегідь та контролювати термін придатності всіх препаратів!
Базовий набір:
● сухий і медичний спирт;
● 2 пари гумових рукавичок;
● клапан з плівкою для проведення штучного дихання;
● засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом;
● марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти;
● еластичні бинти з можливістю фіксації;
● пластирі різних розмірів;
● атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;
● великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого;
● антисептичні засоби — дезінфекційний засіб для рук, спиртові серветки.
За матеріалами Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики
Источник: armyinform.com.ua