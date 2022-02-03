Як підготувати «тривожну валізу» та медичну аптечку

У разі евакуації або переходу до безпечнішого району вам знадобляться найнеобхідніші речі. Складіть їх у місткий, зручний рюкзак і тримайте його напоготові. Під час надзвичайної ситуації це скоротить час на збори.

Заздалегідь підготуйте найважливіше:

● паспорт і копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність тощо);

● гроші (готівку й банківські картки);

● зарядні пристрої для мобільних телефонів;

● радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів («мультитул»), ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;

● теплий одяг (якщо є така можливість, підготуйте також термоковдру), спідню білизну, надійне зручне взуття;

● гігієнічні засоби;

● аптечку (дивись нижче), включно з медичними препаратами, які вживаєте щодня, а також рецепти на медикаменти;

● посуд, в якому зможете приготувати, розігріти та зберігати їжу;

● воду та продукти харчування на три доби, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування.

Що має бути в медичній аптечці

За рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я України, аптечку слід укомплектувати відповідно до ваших потреб, але є й базовий набір.

Важливо перевірити заздалегідь та контролювати термін придатності всіх препаратів!

Базовий набір:

● сухий і медичний спирт;

● 2 пари гумових рукавичок;

● клапан з плівкою для проведення штучного дихання;

● засоби для зупинки кровотечі — турнікет, кровоспинний бинт з гемостатичним засобом;

● марлеві серветки різних розмірів і нестерильні марлеві бинти;

● еластичні бинти з можливістю фіксації;

● пластирі різних розмірів;

● атравматичні ножиці для розрізання одягу на потерпілому;

● великий шматок тканини, якою можна зафіксувати кінцівку постраждалого;

● антисептичні засоби — дезінфекційний засіб для рук, спиртові серветки.

За матеріалами Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики

Источник: armyinform.com.ua

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