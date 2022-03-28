Як переселенцям влаштувати дитину в садок

Міносвіти опублікували пояснення для керівників департаментів освіти та науки обласних (військово-цивільних) адміністрацій.

"Відповідно до пунктів 8, 9 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86), зарахування дітей до державної (комунальної) установи дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини", - зазначили у Міністерстві освіти України.

Які документи потрібно подати:

Заява про зарахування дитини до дитсадка.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", разом із висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Заяву про зарахування до дитсадка можна подавати офлайн або онлайн за наявності такої можливості.

Источник: nashamama.com

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