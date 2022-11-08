Як писати радіодиктант національної єдності: інструкції від Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики дало низку рекомендацій для охочих долучитися завтра, 9 листопада, до радіодиктанту національної єдності.

Трансляція радіодиктанту розпочнеться завтра об 11:00 за Києвом, пише ГлавКом.

«Цьогоріч авторкою тексту буде письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його акторка, народна артистка України Ада Роговцева. Методичну роботу проведе мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко», – зазначається у повідомленні.

У Мінкульті повідомляють, що 9 листопада об 11:00 за Києвом охочим написати радіодиктант необхідно увімкнути «Суспільне» або етери «Українського радіо», «Радіо Культура», «Суспільне Культура» або зайти на сторінку «Суспільного» у Facebook. Після виконання роботи необхідно сфотографувати або відсканувати текст і надіслати його на електронну пошту rd@suspilne.media до 11:00 10 листопада.

Також відомство рекомендує ділитися процесами підготовки й написання диктанту в соціальних мережах під гештегом #Радіодиктант2022.

Нагадаємо, у День української писемності та мови – 9 листопада – в Україні щороку проводиться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Минулого року радіодиктант національної єдності без жодної помилки написала Галина Шура з села Комарове Ковельського району Волинської області. У листі вона написала, що працює у загальноосвітній школі – дитсадку.

Агентство Телевидения Новости