Під час планових та аварійних відключень світла побутова техніка може вийти з ладу. Розповідаємо, як запобігти її пошкодженню.

Як запобігти пошкодженню техніки під час вимкнення світла

Усі прилади потрібно відключати з розетки після відключення світла і вмикати через 30 хвилин після відновлення електропостачання. Потрібно робити це поступово. Спершу включайте необхідну техніку, а потім те, що не таке важливе для вас.

У багатьох старих будинках відсутні щітки у квартирах, а у щитках, що знаходяться у під'їздах, підключення відбувається хаотично. Тому електрики рекомендують встановлювати реле напруги.

У разі різкого падіння або зростання напруги реле напруги відключає подачу струму до його стабілізації. Так ви зможете запобігти подачі небезпечного для техніки струму.

Якщо техніка продовжує роботу під час перепадів, її термін роботи скорочується. Ціни на реле напруги варіюються в межах 1000 грн.

Джерело: meta.ua

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