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Сегодня 10:28
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Як зробити свічку, яка горітиме 10-12 год, і що для цього потрібно:

Як зробити свічку, яка горітиме 10-12 год, і що для цього потрібно:

● Будь-яка ємність із товстого прозорого скла.

● Свічка з парафіну.

● Свічка з воску.

● Рослинна олія і сіль.

● Ніж, сірники/запальничка.

Запаліть парафінову свічку та дайте утворитися гарячому рідкому воску. Обріжте воскову свічку по глибині ємності, в якій вона горітиме. Вилийте на дно ємності гарячий віск і, поки він не охолонув, встановіть у нього підготовлену церковну свічку. У такий спосіб вона міцно закріпиться на дні. Залийте олію до краю ємності, свічка повинна трохи виглядати з неї, додайте щіпку солі. Підпалюйте гніт і насолоджуйтесь світлом та відчуттям того, що ви не залишитеся без нього довгий час.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/64340

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