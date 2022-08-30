Яким має бути наплічник школяра на випадок евакуації: рекомендації патрульних
Діти, які навчатимуться офлайн, під час можливої евакуації чи спуску до укриття братимуть із собою наплічник. Він має бути укомплектований усім необхідним.
Про це повідомляє Громадське із посиланням на Патрульну поліцію.
У наплічнику дитини мають бути:
– пляшка чистої води;
– поживні батончики, снеки;
– нотатка від батьків, у якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків та близьких родичів (імена, телефони, адреси);
– телефон (за можливості) із зарядним пристроєм і павербанком;
– індивідуальний набір необхідних ліків (запас на кілька днів);
– комплект змінної білизни та одягу;
– улюблена іграшка або річ.
Усе інше (їжа, вода, засоби гігієни, ковдри, ліхтарики, універсальна аптечка тощо) має заздалегідь підготувати та забезпечити заклад освіти. Варто уточнити це завчасно у представника закладу.
«Важливо не перевантажувати наплічник учня та зберігати у школі те, що дозволяє адміністрація», – додали правоохоронці.
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет 17 серпня зазначав, що з 12,8 тисячі шкіл України навчання в очній формі планують розпочати 3 тисячі, у дистанційній – 5,7 тисячі, а за змішаною системою – 4 тисячі. Понад 26 тисяч закладів освіти всіх рівнів потребують організації укриттів.