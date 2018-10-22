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Японцы сделали смартфон толщиной с банковскую карту

Японцы сделали смартфон толщиной с банковскую карту

В Японии создан самый тонкий смартфон в мире. Модель Kyocera KY-O1L настолько компактная, что сможет с легкостью поместиться в кошельке. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. Толщина телефона составляет всего 5,3 мм. Весит 47 граммов и имеет размер 91 х1 55 мм. Кроме этого, гаджет оснащен монохромным экраном из электронной бумаги диагональю 2,8 дюйма. Емкость аккумулятора составляет 380 мА/ч.

Kyocera KY-O1L не содержит камер. Гаджет работает на базе Android, но без магазина приложений.

Японцы сделали смартфон толщиной с банковскую карту

Источник: http://etcetera.media

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