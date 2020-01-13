Японцы создали робота-младенца с искусственным интелектом

Японская компания Vstone представила Hiro-chan — мягкого обучающего робота-младенца, который реагирует на объятия: обычно плачущий, робот успокаивается, когда его берут на руки. В репертуаре Hiro-chan более сотни различных звуков, но нет лица, так что настроение робота можно определить только на слух. Подробнее о разработке рассказывает IEEE Spectrum.

Одна из особенностей социального робота — понятная для пользователя коммуникация, максимально приближенная к естественной — той, которая происходит между людьми. Важная составляющая этой коммуникации, в свою очередь, — это эмоции: робот должен не только распознавать эмоциональное состояние человека, но и реагировать соответственно — также с помощью каких-либо эмоций.

Способность роботов выражать эмоции важна не только для простой коммуникации, но и для обучения: такие роботы, к примеру, помогают в эмоциональном познании детям с аутизмом. Проблема заключается в том, что выразить эмоции на лице роботам бывает не так просто: если эмоцию недоработать, то пользователь ее не распознает, а если перестараться — можно достигнуть эффекта зловещей долины.

Разработчики из Vstone решили обойти эту проблему весьма радикальным способом: у их робомладенца Hiro-chan совсем нет лица. Вместо этого эмоции он выражает исключительно звуками. Устройство издает более сотни различных звуков, материалом для которых послужили звуки настоящих детей. Все, что робот может делать — плакать, когда его оставляют одного, и успокаиваться, когда его поднимают: если Hiro-chan обнять, он начинает смеяться.

Стоит Hiro-chan 5,5 тысячи иен и, по словам разработчиков, предназначен, в основном для пожилых людей.

Источник: rusjev.net/

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