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Япония формирует космические войска

Япония формирует космические войска

Правительство Японии планирует до 2020 года создать космическое подразделение в Силах самообороны страны

Об этом сообщает газета The Yomiuri Shimbun со ссылкой на несколько правительственных источников.

"Правительство (Японии, - ред.) завершает процедуру по созданию космического подразделения в Силах самообороны страны до 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным газеты, в подразделении, которое будет базироваться в столице, Токио, будут служить около 70 человек.

Своим решением Япония не хочет отставать от США, Китая и России, которые уже выразили желание использовать космос в военных целях.

Как сообщает The Yomiuri Shimbun, сейчас японское правительство разрабатывает наземную наблюдательный систему за космосом, с радаром и оптическим телескопом, которая должна заработать в 2023 году.

Отмечается, что сначала Токио планировало создать космическое подразделение в 2022 году, до начала работы этой наблюдательного системы, однако, решение было ускорено в связи с активностью других стран в этом вопросе.

Япония формирует космические войска

Источник: espreso.tv

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