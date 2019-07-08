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Японские ученые создали протез с искусственным интеллектом

Японские ученые создали протез с искусственным интеллектом

По словам разработчиков, ИИ-алгоритмы могут объединить тело человека и протез “в единое целое”

Японские ученые из Лаборатории биологических систем в Университете Хиросимы разработали нейросеть для управления протезом, сообщает Techxplore.

В США живут около 540 000 людей с ампутированными конечностями, но сложные протезы, контролируемые сокращениями мышц, по-прежнему недоступны большинству из них из-за высокой цены - около 25-75 тысяч долларов. При этом даже такие протезы несовершенны, так как не всегда правильно расшифровывают сокращения мышц. Японские ученые более простое и при этом умное устройство, которое распознает сигналы одновременно от группы мышц. Ученые называют это “мышечной синергией”.

Электроды измеряют электрические сигналы от нервов через кожу - подобно тому, как ЭКГ измеряет частоту сердечных сокращений. Сигналы отправляются на компьютер и расшифровываются за 5 миллисекунд, после чего электрические сигналы поступают на двигатели в искусственной руке.

Профессор Тошио Цудзи объясняет работу интерфейса “рука-компьютер” на примере игры “Камень, ножницы, бумага”. По его словам. пациенту достаточно представить, как он складывает кулак (“камень”), а компьютер мгновенно объединяет ранее выученные движения отдельных пальцев в единое действие. “Вы можете управлять протезом так, как желаете. Мы объединяем человеческое тело и машину в одно целое”, - утверждает Цудзи.

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Команда протестировала разработку на семи людях, включая одного человека с ампутированной конечностью. Участники смогли управлять пальцами “руки Скайокера” с точностью 90%. Чтобы поочередно “оживить” каждый палец, им потребовалось около пяти тренировок. Участник с ампутированной конечностью с помощью протеза смог держать ноутбук и переставлять бутылки. Разработчики воодушевлены успехом и готовятся провести более масштабные исследования.

Источник: internetua.com

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