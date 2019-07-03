Японские ученые вырастили функционирующую мини-копию мозга

Японским ученым удалось создать мини-аналог мозга, который помимо аутентичной трехмерной структуры имеет и скоординированную нейронную активность.

Воссоздать такую сложную структуру удалось с помощью плюрипонетных стволовых клеток, взятых у взрослого человека. Эти клетки отличаются поразительной способностью превращаться в клетки почти любого типа.

Сначала ученные вырастили основной массив мозговых клеток, после чего заготовка была помещена в чашку Петри, где клетки самостоятельно сформировали нейронные сети, подобные коре головного мозга.

Данным примером ученые довольно наглядно продемонстрировали, что можно воссоздать даже такой сложный орган практически с нуля. Искусственные нейроны ведут себя аналогично настоящим, но пока не способны превратиться в полноценную нейросистему.

Полученный результат поможет более подробно изучить нейрологические процессы без необходимости “копаться” в настоящем мозгу, что делает мини-мозг отличным инструментом для исследования.

Источник: socportal.info

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