Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 124

Илон Маск доказал, что наша реальность — имитация

Илон Маск доказал, что наша реальность — имитация

Основатель SpaceX и Tesla Элон Маск считает, что существует лишь один шанс из миллиарда, что наша реальность — не подделка. Журналисты Mashable привели 21 доказательство его слов. 

Гипотеза о симуляции была впервые представлена в 2003 году философом Ником Бостромом. Он предположил, что если существует множество достаточно развитых цивилизаций, они склонны создавать симуляции вселенной (или ее частей), и мы с большой вероятностью живем в одной из них.

По словам Маска, шансы, что это не так, ничтожно малы.

«Существует лишь один шанс из миллиарда, что наша реальность подлинная», — сказал он. В качестве доказательства своего заявления он привел факт, что человечество достигло удивительного технологического прогресса всего лишь за несколько десятилетий.

Илон Маск доказал, что наша реальность — имитация

«Сорок лет назад был только „Понг“ с двумя прямоугольниками и точкой. Так выглядели игры. Сейчас же у нас есть фотореалистичные трехмерные симуляторы, в которые одновременно играют миллионы человек, и они становятся лучше с каждым годом. […] Если предположить, что игры продолжат совершенствоваться, то очень скоро они станут неотличимы от реальности».

Если эти перспективы не кажутся вам радужными, не спешите расстраиваться. Маск считает, что у жизни внутри симулятора есть свои преимущества.

Илон Маск доказал, что наша реальность — имитация

«Может статься так, что наша цивилизация прекратит развиваться из-за какой-нибудь катастрофы, которая положит ей конец. Так что мы должны надеяться, что все это это лишь чья-то симуляция».

Многие считают теорию Маска опасно иррациональной, но наблюдая за новостями, можно придти к обратному мнению. Вот несколько фактов в поддержку того, что мир, в котором мы живем, не может быть настоящим.

1. Жительница Техаса надела маску Чубакки и записала самое популярное видео в истории Фейсбука, а сейчас вместе со своими детьми получает бесплатное образование в колледже.

2. 18-летний британский художник удалил свои соски, чтобы продать их как бижутерию.

3. Люди платят тысячи долларов, чтобы купить воздух с последней игры звезды НБА Коби Брайанта.

4. Мальчик обнаружил крысу в трехлитровой бутылке Dr. Pepper, из которой пил целый день.

5. В Сингапуре робот устроился работать официантом в сеть пиццерий Pizza Hut.

6. Американский рэппер Эминем выставил на продажу 700 кирпичей из дома, в котором он провел детство, и распродал из за несколько часов.

7. Актер Элайджа Вуд заявил, что Голливуд погряз в педофилии.

8. Мужчина из Сан-Франциско платит 400 долларов в месяц, чтобы жить в деревянном ящике.

9. Арт-проект школьницы по ошибке оценили в 50 000 долларов.

10. Индонезийские крестьяне приняли выброшенную на берег секс-куклу за падшего ангела.

11. В штате Оклахома суд признал законным изнасилование пьяной девушки.

Источник: changeua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Илона Маска со скандалом выгнали из Tesla: первые подробности
17.10.2018 00:00    673
Илон Маск на фоне обвинений в мошенничестве выходит из совета директоров Tesla
30.09.2018 18:20    182
Илон Маск в прямом эфире курил коноплю и пил виски (видео)
07.09.2018 16:31    300
Илон Маск поможет освободить школьников из пещеры в Таиланде
10.07.2018 11:15    336
Мининфраструктуры планирует убедить компанию Маска построить в Украине завод по производству аккумуляторных батарей
23.06.2018 07:34    209
Илон Маск готов доказать, что все люди живут в матрице
21.06.2018 22:42    641
Маск анонсировал сайт по отслеживанию фейковых новостей "Pravda"
24.05.2018 08:46    272
Илона Маска могут уволить из Tesla
03.05.2018 07:33    405
"Властелин колец" и Роберт Хайнлайн: топ-11 книг must read от Илона Маска
27.04.2018 09:36    346
"Трудно смотреть в зеркало и видеть трясущегося старика". Антонио Бандерас о страхе старения, мизогинии Пикассо и Илоне Маске
23.04.2018 09:52    503
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 