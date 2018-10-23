Илон Маск доказал, что наша реальность — имитация

Основатель SpaceX и Tesla Элон Маск считает, что существует лишь один шанс из миллиарда, что наша реальность — не подделка. Журналисты Mashable привели 21 доказательство его слов.

Гипотеза о симуляции была впервые представлена в 2003 году философом Ником Бостромом. Он предположил, что если существует множество достаточно развитых цивилизаций, они склонны создавать симуляции вселенной (или ее частей), и мы с большой вероятностью живем в одной из них.

По словам Маска, шансы, что это не так, ничтожно малы.

«Существует лишь один шанс из миллиарда, что наша реальность подлинная», — сказал он. В качестве доказательства своего заявления он привел факт, что человечество достигло удивительного технологического прогресса всего лишь за несколько десятилетий.

«Сорок лет назад был только „Понг“ с двумя прямоугольниками и точкой. Так выглядели игры. Сейчас же у нас есть фотореалистичные трехмерные симуляторы, в которые одновременно играют миллионы человек, и они становятся лучше с каждым годом. […] Если предположить, что игры продолжат совершенствоваться, то очень скоро они станут неотличимы от реальности».

Если эти перспективы не кажутся вам радужными, не спешите расстраиваться. Маск считает, что у жизни внутри симулятора есть свои преимущества.

«Может статься так, что наша цивилизация прекратит развиваться из-за какой-нибудь катастрофы, которая положит ей конец. Так что мы должны надеяться, что все это это лишь чья-то симуляция».

Многие считают теорию Маска опасно иррациональной, но наблюдая за новостями, можно придти к обратному мнению. Вот несколько фактов в поддержку того, что мир, в котором мы живем, не может быть настоящим.

1. Жительница Техаса надела маску Чубакки и записала самое популярное видео в истории Фейсбука, а сейчас вместе со своими детьми получает бесплатное образование в колледже.

2. 18-летний британский художник удалил свои соски, чтобы продать их как бижутерию.

3. Люди платят тысячи долларов, чтобы купить воздух с последней игры звезды НБА Коби Брайанта.

4. Мальчик обнаружил крысу в трехлитровой бутылке Dr. Pepper, из которой пил целый день.

5. В Сингапуре робот устроился работать официантом в сеть пиццерий Pizza Hut.

6. Американский рэппер Эминем выставил на продажу 700 кирпичей из дома, в котором он провел детство, и распродал из за несколько часов.

7. Актер Элайджа Вуд заявил, что Голливуд погряз в педофилии.

8. Мужчина из Сан-Франциско платит 400 долларов в месяц, чтобы жить в деревянном ящике.

9. Арт-проект школьницы по ошибке оценили в 50 000 долларов.

10. Индонезийские крестьяне приняли выброшенную на берег секс-куклу за падшего ангела.

11. В штате Оклахома суд признал законным изнасилование пьяной девушки.

Источник: changeua.com

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