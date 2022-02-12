Илон Маск показал, как будет проходить колонизация Марса

В ходе презентации космического корабля Starship, готовящегося в Техасе к испытательному полёту на орбиту, основатель компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) поделился с журналистами новейшей версией своего видения будущего космонавтики и проблемы колонизации соседнего Марса.

Гигантский корабль Starship, строительство которого завершается в Техасе, сначала будет испытан в полёте на околоземную орбиту, в случае успеха он станет средством доставки астронавтов на Луну в 2025 году, а обозримом будущем аналогичная модель послужит для доставки людей к Марсу.

По словам Маска корабль позволит построить на отдалённой планете самодостаточный город — для этого потребуется доставить с Земли миллион тонн грузов. «Впервые в 4,5-миллиардной истории Земли это стало возможно. Нам нужно воспользоваться этим и сделать это настолько быстро, насколько сможем. Хочу быть откровенным: цивилизация сейчас кажется немного хрупкой», — заявил бизнесмен.

Как сообщает The New York Times, после демонстрации анимационного видео, на котором воображаемая марсианская колония обслуживается кораблём SpaceX, он воскликнул: «Давайте сделаем это!»

В отличие от прежних кораблей, все блоки Starship многоразовые, благодаря чему появляется возможность снизить стоимость доставки 100 т грузов на полезную орбиту до $10 млн и даже ниже. С учётом того, что на строительство колонии потребуется 1 млн тонн ресурсов с Земли, низкая стоимость делает проект относительно легко реализуемым.

Стоит отметить, что планы Маска неоднократно менялись. В 2016 году он говорил, что ракета без экипажа на борту полетит к Марсу уже в 2022 году, а двумя годами позже состоится и пилотируемый полёт. В сентябре 2019 года он прогнозировал, что первый орбитальный полёт случится в течение ближайших шести месяцев. Тем не менее пока все тесты верхнего модуля Starship заканчивались неудачей, за исключением тестового полёта в мае прошлого года.

Полёт Starship на Луну планируется в 2025 году. Бизнесмен уже ответил критикам, акцентирующим внимание на том, что деньги сегодня стоит тратить на Земле, не теряя ни времени, ни средств на космические исследования. По его мнению на освоение космоса стоит выделять хотя бы половину процента от общих расходов.

Источник: internetua.com

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