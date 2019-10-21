Илон Маск рассказал о ракетных рейсах между городами

Илон Маск уверен, что настанет день, когда долететь в самую дальнюю точку Земли можно будет за тридцать минут

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск обнародовал пересмотренные планы по полету на Луну и Марс на конференции по космической промышленности, но завершил свое выступление довольно невероятным обещанием: использовать ту же самую межпланетную ракетную систему для дальних путешествий по Земле. Маск продемонстрировал свои идеи на сцене, заявив, что они позволят пассажирам совершать "самые дальние поездки" всего за 30 минут и отправляться "куда угодно на Земле менее чем за час" примерно за ту же цену, что и с эконом-билетом авиакомпании.

Маск предложил использовать будущую мега-ракету SpaceX (под кодовым названием Big Fucking Rocket или BFR для краткости), чтобы поднять массивный космический корабль на орбиту вокруг Земли. Корабль тогда бы садился на плавающие посадочные площадки возле крупных городов. И новая ракета, и космический корабль в настоящее время являются теоретическими, хотя Маск сказал, что он надеется начать строительство ракеты в ближайшие шесть-девять месяцев.

Этот метод путешествия был бы, безусловно, самым быстрым из когда-либо созданных человечеством. По словам Маска, корабль достигнет скорости около 18 000 миль в час, что значительно быстрее Конкорда. Маск также заявил, что перевозить модно будет от 80 до 200 пассажиров одновременно. Но остается вопрос - будут ли люди на самом деле готовы подвергать свое тело такому экстремальному стрессу ради того, чтобы в максимально короткие сроки оказаться в другой части земного шара. Также Маск не смог внятно ответить, как будут приземляться такие аппараты.

Источник: comments.ua

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