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Инженеры MIT открыли способ улавливания метана из воздуха при помощи цеолитов — дешевого наполнителя для кошачьего туалета

Инженеры MIT открыли способ улавливания метана из воздуха при помощи цеолитов — дешевого наполнителя для кошачьего туалета

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что цеолиты — пористые минеральные структуры, часто использующиеся в качестве коммерческих адсорбентов — способны поглощать и перерабатывать метан (CH4) из воздуха. Такой эффект проявляется при обработке их медью. Работа ученых опубликована в ACS Environment Au.

В ходе лабораторного эксперимента, специалисты поместили частицы цеолита в реакционную трубку и пропустили через нее воздух, содержащий различные концентрации метана. Уровни газа варьировались от 2 ppm до 2%. А реакционную трубку нагревали до различных температур.

При нагревании до 310 градусов Цельсия, цеолит смог уловить и преобразовать в углекислый газ (CO2) 100% метана. Процесс возможен даже при небольших концентрациях CH4 и гораздо более низкой температуре, чем требуется для других методов улавливания метана.

На первый взгляд, превращение одного парникового газа в другой — не идеальный вариант. Но исследователи подсчитали, что конверсия половины атмосферного метана добавит лишь около 0,2% к атмосферному CO2 и даст 16% снижение радиационного потепления. Метан является гораздо более мощным парниковым газом, чем углекислый газ. Он выбрасывается в больших количествах в результате сельхоз деятельности, добычи угля, таяния вечной мерзлоты, а также при переработке и транспортировке природного газа. По сравнению с углекислым газом, метан в 81 раз сильнее нагревает Землю. Поэтому его удаление уменьшит краткосрочное негативное воздействие на климат.

Однако команде Массачусетского технологического института предстоит придумать, как масштабировать свой метод удаления метана и заставить воздух эффективнее проходить сквозь материал. Потенциально, первые полевые эксперименты можно провести в угольных шахтах и коровниках, задействовав существующие там системы циркуляции воздуха. К тому же, содержащая цеолиты глина настолько дешевая, что используется для изготовления наполнителя кошачьих туалетов.

Исследователи получили грант в размере 2 млн долл. от Министерства энергетики США на продолжение разработки специального оборудования для конверсии метана при помощи цеолитов.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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