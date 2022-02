Иностранные студенты боятся оставаться в Украине

Абдель и Мехди приехали в Украину из Марокко осенью 2017 года. Друзья со школьных лет вместе выбрали один ВУЗ в Украине – Национальный Фармацевтический Университет. Говорят, что ехать сюда не боялись, несмотря на военные действия на востоке Украины, ведь за все время ситуация оставалась стабильной и дальнейшего развития либо эскалации не наблюдалось. А вот сейчас находятся в полной растерянности.

Абдель, студент 4 курса НФаУ

Actually, I don’t know how to feel. Should I feel sad, scared, or disappointed. So… (Насправді, я навіть не знаю, що й відчувати. Маю я бути засмученим, розчарованим, зляканим? Власне кажучи, мене переповнюють всі ці емоції разом.)

Мехди, студент 4 курса НФаУ

– Конечно, страшно.

– Чего боишься ты больше всего?

– Боюсь больше всего тут оставаться и не будет никакого будущего, ничего.

Министерство иностранных дел Марокко призывает своих граждан немедленно возвращаться домой. Похоже, что университет такое мнение не разделяет. Теперь у студентов есть еще один повод для волнения: смогут ли они продолжить обучение вообще, если сейчас уедут домой. К примеру, у еще одного студента из Марокко, Мухаммеда, уже есть билет домой на руках, но он так и не знает, поедет ли.

Мухаммед, студент 4 курса НФаУ

Нам сказали, что в деканате не разрешали. Не разрешали – нам дали только если мы не заходим в занятия 10 дней, ну отчисляют автоматично.

Украину студенты выбрали, в первую очередь, из-за доступности обучения. Хотя для самих украинцев такое образование доступным назвать трудно: 2,5 тысячи долларов стоит один семестр обучения. До получения диплома бакалавра студентам осталось менее полутора года.

Абдель, студент 4 курса НФаУ

I am very scared about that. That’s why I didn’t leave till now. If I left now, it’s gonna be complete waste of money. (Я дуже сильно переймаюсь через це. Саме тому ще досі не поїхав додому. Якщо все покину та поїду зараз, то можу просто змарнувати величезну суму грошей.)

И все же больше всего переживают ребята не из-за учебы и собственной безопасности, а волнуются за родителей, которые места себе не находят дома.

Мухаммед, студент 4 курса НФаУ

Весь семья мне звонит, каждое время, чтобы просто уезжал домой в Марокко.

Абдель, студент 4 курса НФаУ

Every day, every second they are asking me about the staff here, how it is going. and they are asking me to come back as soon as possible. (Кожного дня, кожну секунду вони запитують мене, як тут справи, що відбувається. І вони просять мене повернутися назад якомога скоріше.)

Студенты уже обращались в деканат, но хоть какого-либо ответа или же гарантий так и не получили.

Мехди, студент 4 курса НФаУ

Мы просим Министра Образования Украины как раз нам делать вывод, чтобы хотя бы делать нам онлайны. Чтобы учиться, вот, дистанционно. И пусть студенты, которые хотят уехать домой, пусть продолжают обучение так, тот кто хочет тут оставаться, пусть остается, это его выбор.

В университете пока ситуацию не комментируют и говорят, что учебный процесс проходит в штатном режиме. А для уточнения информации посоветовали отправить официальный запрос. Ксения Табака, Владислав Самойлов, АТН

Агентство Телевидения Новости